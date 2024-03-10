وزير الموارد المائية ونظيره العراقي يطلعان على واقع العمل في “ضخ بردى” و”معالجة الزبداني”

ريف دمشق-سانا

اطلع وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع نظيره العراقي المهندس عون ذياب عبد الله والوفد المرافق اليوم على واقع العمل في منشأة ضخ نبع بردى ومحطة معالجة الزبداني.

وقدم القائمون على المنشأة شرحاً حول جاهزية الآبار الموجودة ضمنها، والبالغ عددها 36 بئراً بغزارة إجمالية 2 متر مكعب/ثانية، والتي تضخ في الوقت الحالي لقرى وادي بردى وقدسيا وضاحيتها فقط، بينما يتم تزويد مدينة دمشق من منظومة نبع الفيجة بالتزامن مع ازدياد غزارة النبع حالياً لنحو 10 أمتار مكعبة/ثانية.

بينما استعرض القائمون على محطة معالجة الزبداني طاقتها الإنتاجية التي تقدر حالياً بنحو 17 ألف متر مكعب يومياً، وأبرز مواصفات مدخل ومخرج المحطة وآلية عملها على مبدأ “تقنية التهوية المديدة”.

وخلال الجولة أكد الوزير عبد الله أهمية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين لإدارة الموارد المائية والتنمية المشتركة.

شارك في الجولة معاون وزير الموارد المائية لشؤون البنى الاستراتيجية المهندس جهاد كنعان، والمستشار المهندس أسامة الأخرس، وعدد من المديرين والفنيين المعنيين.