“أوبنهايمر” يحصد أكبر جوائز الاسكار

بعد النجاح المبهر الذي حققه في صالات السينما حول العالم، هيمن فيلم “أوبنهايمر” على حفل الأوسكار، بعد استحواذه على 7 جوائز في النسخة السادسة والتسعين من هذه الفعالية السنوية العريقة.

ونال “أوبنهايمر”، الذي يتناول سيرة مبتكر القنبلة الذرية جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار، مساء الأحد، بالإضافة إلى سلسلة جوائز أخرى.

وسيطر الفيلم على الأمسية التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث حصل على جوائز أفضل مخرج (كريستوفر نولان)، وأفضل ممثل (كيليان ميرفي)، وأفضل ممثل مساعد (روبرت داوني جونيور)، وأفضل تصوير سينمائي (هويت فان هويتيما)، وأفضل مونتاج (جينيفر لايم)، وأفضل أفضل موسيقى تصويرية (لودفيغ غورانسون).

وكان “أوبنهايمر” هو الفيلم الأوفر حظاً بالسيطرة على جوائز الأوسكار هذا العام بعد أن دخل الحفل عقب حصوله على 13 ترشيحاً.

ويحكي الفيلم الذي بدأ عرضه خلال صيف العام الماضي قصة حياة عالم الفيزياء الأميركي، جيه روبرت أوبنهايمر، الذي اخترع القنبلة الذرية ويجسد دوره الممثل الشهير مورفي.

وبعد عرضه في دور السينما، حقق الفيلم نجاحاً هائلاً، إذ بلغت إيراداته في شباك التذاكر على مستوى العالم مليار دولار، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ويتطرق الفيلم إلى إنجازات عالم الفيزياء الشخصية والمهنية، بما في ذلك عمله على القنبلة النووية، والخلافات التي طاردته، والهجمات المناهضة للشيوعية التي كادت أن تدمره، فضلاً عن صداقاته وعلاقات الرومانسية.

وجاء فوز فيلم “أوبنهايمر” بسبع جوائز في حفل الأوسكار، تتويجاً لهذا العمل الذي سبق وأن حصد عدة جوائز قبل وصوله لمسرح دولبي التاريخي في لوس أنجلوس.