التفكير خارج الصندوق في محاضرة تفاعلية

اللاذقية – مروان حويجة

أقيمت في قاعة النشاطات في دار الأسد للثقافة محاضرة بعنوان “الخروج من الصندوق” للدكتورة سوسن حكيم، اختصاصية التنمية البشرية، بالتعاون مع فرع الجمعية العلمية التاريخية في اللاذقية، وأوضحت الدكتورة حكيم أن التفكير خارج الصندوق كناية عن التفكير الإبداعي، أي التفكير بطريقة جديدة تناسب تعقيدات عصرنا و مشاكلنا. ولفتت د. حكيم إلى أنّ كل أشكال الحياة تهدف إلى الخروج من الصندوق، والأمثلة كثيرة على ذلك، منها على سبيل المثال: ولادة الطفل هو خروج بيئة الرحم المغلقة، خروج الصوص من البيضة، خروج النبات من التربة.

وعرضت المحاضرة خطوات واضحة ومحددة تساعد على التفكير الإبداعي والخروج من صناديق الحلول التقليدية التي قد لا تساعدنا في هذا العصر المليء بالتعقيدات و الإشكالات، والصعاب التي تعترض الإنسان.

وقدمت الدكتورة حكيم محاضرتها بأسلوب تفاعلي حواري، فاستقطبت المحاضرة اهتمام و تفاعل الحضور، وإقبالهم على المشاركة بالنقاش وطرح إمكانات وحلول قد تساعد على الحلّ والمعالجة