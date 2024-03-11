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11-مارس-2024
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العدد 17628 الاثنين 11-3-2024
نشرة الإعلانات العدد 1104 / الثلاثاء 12-3-2024 / 17 صفحة
مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال الهندي
لأول مرة منذ عام 1967.. الاحتلال يضع أسلاكاً شائكة على السور المحاذي للأقصى
رداً على تدريبات الناتو قرب حدودها… بيلاروسيا: اختبار للجاهزية القتالية والتعبئة
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العدد 17628 الاثنين 11-3-2024
بشار المحمد
11-مارس-2024
العدد 17628 الاثنين 11-3-2024
نشرة الإعلانات العدد 1104 / الثلاثاء 12-3-2024 / 17 صفحة
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