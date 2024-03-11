11-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في كركوك

بشار المحمد

بغداد-سانا    

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية القبض على إرهابيين اثنين خلال عمليتين في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إن “عناصر جهاز مكافحة الإرهاب ألقوا القبض على أحد إرهابيي “داعش” والذي يعمل كوسيط مالي بين قيادات التنظيم في محافظة كركوك”.

وأضاف البيان: “بعملية منفصلة أخرى تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في محافظة كركوك أيضاً”، لافتاً إلى تدمير 14 وكراً لإرهابيي “داعش”، وتدمير العديد من العبوات محلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك.

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