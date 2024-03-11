بطولة مدرسية للريشة الطائرة ومطالبات بدعم المواهب

اللاذقية- خالد جطل

اختُتمت في صالة التربية في اللاذقية البطولة المركزية للريشة الطائرة، والتي أقامتها وزارة التربية ضمن خطتها لتفعيل وتنشيط الرياضة المدرسية على مدار يومين.

البطولة شاركت فيها إحدى عشرة محافظة مثل كل منها لاعبان ولاعبتان وانتهت المنافسات بتتويج مديرية تربية السويداء بالمركز الأول لفئة البنين تلتها طرطوس ثانية وحماة بالمركز الثالث، ولدى البنات نالت اللقب مديرية تربية الحسكة تلتها حلب ثانية وحماة بالمركز الثالث.

مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل أكد لـ”البعث” جاهزية المحافظة لاستقبال البطولات المركزية التي تؤسّس لاستمرارية نجاح المشاركين في المستقبل.

وعن الماراثون الذي جرى على هامش البطولة كشف أبو خليل أنه جاء تكريماً للمرأة في عيدها والذي يتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة الثامن من آذار المجيدة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة دليل تفاعل الطلبة والمدرسات ونساء المجتمع المحلي ما يشجّع المديرية على تكرار إقامة هذا الماراثون.

أما مدرّب منتخبنا الوطني للريشة سابقاً إسماعيل أحمد ومندوب الوزارة للبطولة والمشرف عليها فقد وصف المنافسات بالقوية والمستوى بالممتاز بشهادة المختصين باللعبة، مضيفاً: تابعنا مجموعة متميزة من الأطفال يمتلكون مهارات فنية رائعة بحاجة للدعم والرعاية، وأتمنى من وزارة التربية استثمار هذه المواهب وتشكيل منتخب لكل محافظة ودمجهم لاختيار منتخب للوزارة يكون جاهزاً للمشاركات الخارجية، وهذه البطولة بداية لبطولات أخرى لفئات عمرية ومدرسية مختلفة.