في اليوم الـ157 للعدوان الإسرائيلي.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف طال قطاع غزة بكامله

استشهد وأصيب العشرات بجروح متفاوتة فجر اليوم الإثنين وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الـ157 من العدوان.

ففي الشمال استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف أحد المنازل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين بقصف عدد من المنازل.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت غربي مدينة غزة، ومنزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً شرقي رفح. وأفاد مراسلون أنّ “جيش” الاحتلال نفذ عمليات نسف في منطقة حمد شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.وقصف الاحتلال أرضاً زراعية قرب الحدود المصرية – الفلسطينية داخل حي السلام في رفح.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيداً و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول2023.

وأمس الأحد، قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة إنّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “يستقبل شهر رمضان المبارك، بمزيد من حرب التجويع والنزوح والقتل والحصار والإبادة الجماعية، في جريمة فظيعة ضد الإنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُباركها الإدارة الأميركية، ويصمت عليها المجتمع الدولي”.

وفي وقت ساب، أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أنّ “الجوع منتشر في كل مكان في قطاع غزة” مشيرةً إلى أنّ الوضع في الشمال مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية على الرغم من النداءات المتكررة.