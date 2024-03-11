محافظ الحسكة يبحث مع القائمة بالأعمال الفلندية دعم الاحتياجات الإنسانية

الحسكة _ اسماعيل مطر

بحث الدكتور لؤي محمد صيوح، محافظ الحسكة، خلال استقباله السيدة أن ميسكانين، السفيرة الفنلندية في لبنان والقائمة بالأعمال في الجمهورية العربية السورية، والسيد ميو نيموتو نائب المدير العام للبرامج في مكتب اليونسيف بدمشق، العديد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة، سيما وأنهم يعانون من ظروف الاحتلالين الأمريكي والتركي، وممارساتهما بحق أبناء المحافظة من خلال إتباع سياسة تجهيل وتعطيش وتجويع ممنهجة الهدف منها نهب خيرات المنطقة وسرقتها.

وأشار المحافظ إلى ضرورة زيادة الدعم الذي تقدمه دولة فنلندة للجهود الأممية في المحافظة، خاصةً المشاريع التي تنفذها منظمة اليونسيف في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقدمها بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وخاصةً منظمة اليونسيف كونها من المنظمات الرائدة على مستوى المحافظة من حيث الدقة والشفافية، وسرعة الاستجابة في تنفيذ المشاريع التي تلبي شريحة واسعة من الاحتياجات الملحة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ بأن الاحتلال التركي يتعمد قطع مياه علوك الواقعة في منطقة رأس العين المحتلة، المصدر الوحيد لإرواء مليون مواطن في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها، والتي تعتبر جريمة حرب موصوفه وجريمة بحق الإنسانية.

وأشار المحافظ إلى الصعوبات الكبيرة التي يعانيها منها القطاع التعليمي في ظل خروج أكثر من 2300 مدرسة عن الخدمة، مما أدى إلى تسرب قرابة الـ 200 ألف طالب، وعدم حصولهم على حقهم في التعليم.

بدورها أعربت السيدة أن ميسكانين عن سعادتها بزيارة الحسكة، ولقاء المسؤولين فيها، مؤكدةً على العمل لزيادة الدعم الذي تقدمه فنلندة لمشاريع اليونسيف في المحافظة، بسبب الاحتياجات الكبير والظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.