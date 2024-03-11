مستويات متفاوتة في بطولة الجمهورية للبراعم بكرة الطاولة

اختتمت أمس الأول في صالة الجلاء في دمشق منافسات بطولة الجمهورية للبراعم لكرة الطاولة تحت 11 عاماً وشارك فيها معظم المحافظات وهيئتي الجيش والشرطة.

أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة نذير عربينية أشار لـ”البعث” إلى أن المستوى العام للبطولة تفاوت بين الذكور والإناث، ولأول مرة في بطولات الجمهورية ارتفع المستوى الفني عند الذكور حيث أدى اللاعبون مباريات على درجة عالية من التميز من حيث الإرسال والتنويع باللعب على الطاولة، أما عند الإناث فكان المستوى الفني ضعيفاً ولم يرتقِ للمتعارف عليه بهذه الفئة، ورغم ذلك ما قدمه اللاعبون واللاعبات يعتبر مؤشر جيد على قوة قاعدة اللعبة، مبيناً أن اتحاد اللعبة يعمل ضمن إستراتيجية محددة تنطلق من هذه الفئة وصولاً إلى الفئات الأعلى.

وأكد عربينية أن اتحاد اللعبة سيدعو أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل فئة لصفوف منتخبنا الوطني ليخضعوا لمعسكرات تدريبية داخلية، حيث ينتظرهم مشاركات خارجية أهمها في معسكر الأمل (هوبس العالمي).

يشار إلى أنه حل بالمراكز الثمانية على التوالي بفئة الذكور يامن بزازة وعز الدين موصلي وبشارة العبد الله وعمر كناكري وزين جمعة ومحمود لوزي وهادي أخرس ويوسف عباس، وفي فئة الإناث جاءت بالمراكز ذاتها راشيل عبود ولين أوغلي ونايا شاكر ونيسان الباشا وهلا عاصي وليان يوسف وليا بلال وبراءة ريا.