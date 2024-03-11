مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

واشنطن-سانا

قُتل ثلاثة أشخاص، وأُصيب عدد آخر بجروح إثر إطلاق نار وقع خلال حفل خاص بولاية أركنساس الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة قولها في بيان: “إثر تلقي بلاغ بوقوع إطلاق نار في منطقة وسط مدينة جونزبورو شمال شرق ليتل روك في أركنساس، توجهت الشرطة إلى المكان لتعثر على جثتين لرجل وامرأة مصابين بأعيرة نارية إضافة إلى جثة القاتل الذي أصاب أيضاً 5 أشخاص آخرين بجروح”، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكشفت بيانات صدرت عن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة ارتفاع جرائم القتل بالسلاح الناري في المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.