مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال الهندي

تقارير – وكالات

تشهد منطقة شمال المحيط الهندي على موعد غداً الثلاثاء، مع مناورة بحرية مشتركة تضم إيران وروسيا والصين، بهدف تعزيز التعاون والأمن البحري.

ووفقاً لـ”RT” فإنه من المقرّر أن تبدأ “مناورات حزام الأمن البحري”، بمشاركة قطع بحرية إيرانية وروسية وصينية غداً، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى مثل سلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب إفريقيا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المناورات تجري “بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وإظهار قدرات هذه الدول على صيانة السلم العالمي والأمن البحري لإيجاد مجتمع بمستقبل مشترك”، إضافةً إلى “تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، فضلاً عن تبادل المعلومات والتجارب العملياتية والتكتيكية في مجال الإنقاذ البحري.