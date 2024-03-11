11-مارس-2024
Latest:
أخبارصحيفة البعث

مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال الهندي

بشار المحمد

تقارير – وكالات   

تشهد منطقة شمال المحيط الهندي على موعد غداً الثلاثاء، مع مناورة بحرية مشتركة تضم إيران وروسيا والصين، بهدف تعزيز التعاون والأمن البحري.

ووفقاً لـ”RT” فإنه من المقرّر أن تبدأ “مناورات حزام الأمن البحري”، بمشاركة قطع بحرية إيرانية وروسية وصينية غداً، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى مثل سلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب إفريقيا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المناورات تجري “بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وإظهار قدرات هذه الدول على صيانة السلم العالمي والأمن البحري لإيجاد مجتمع بمستقبل مشترك”، إضافةً إلى “تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، فضلاً عن تبادل المعلومات والتجارب العملياتية والتكتيكية في مجال الإنقاذ البحري.

 

You May Also Like

الأخطاء الإملائية أكبر عقبات الالتحاق بالشرطة الألمانية

سلوى عباس

أعضاء مجلس الشعب: ضرورة وضع خطة لتحسين المستوى المعيشي تبدأ بزيادة الرواتب

بشار المحمد

القوات العراقية تقضي على 7 إرهابيين وتقبض على 3 آخرين

بشار المحمد