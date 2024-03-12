%85 نسبة توزيع مازوت التدفئة في حمص

حمص- نبال إبراهيم

تحدث العديد من أهالي مدينة حمص لـ”البعث”عن عدم حصولهم على أية مخصّصات من مادة المازوت لزوم التدفئة هذا العام حتى تاريخه على الرغم من دخول شهر آذار، متخوفين من عدم حصولهم على مستحقاتهم قبل انتهاء موسم البرد القارس الذي تشهده المحافظة، ولاسيما أن سعر الليتر الواحد من المازوت في السوق السوداء وصل إلى 15 ألف ليرة سورية، وليس بمقدورهم شراء أي كمية منه لضعف إمكانياتهم المادية، بالتزامن مع التقنين الكهربائي الطويل وانعدام كافة وسائل التدفئة لديهم.

من جانبه بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في مجلس محافظة حمص عمار داغستاني لـ”البعث” أن عمليات توزيع الدفعة الأولى بالدورة الحالية من مازوت التدفئة تسير بوتيرة جيدة حالياً، لافتاً إلى أن أولوية التوزيع كانت في المناطق الريفية الأشد برودة والتي تشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة في الشتاء وباتت نسب التوزيع فيها شبه منتهية.

وأشار داغستاني إلى أنه يتمّ حالياً تخصيص نسبة 15 بالمئة من إجمالي كميات المازوت الواردة للمحافظة للتدفئة بشكل يومي، مبيناً أن إجمالي عدد الطلبات اليومية المخصّصة للمحافظة من المازوت 16.5 طلباً يومياً، وما يخصّص منها للتدفئة نحو طلبين يتمّ توزيعها على المستحقين وفق البطاقة الإلكترونية بشكل يومي. وأكد داغستاني أن إجمالي عدد العائلات التي حصلت على مخصّصاتها من مازوت التدفئة حتى تاريخه وصل إلى 360 ألف عائلة من أصل نحو 450 ألفاً قامت بتسجيل الطلب للحصول على مخصصاتها من المازوت، مشيراً إلى أن إجمالي عدد البطاقات المتبقية والتي ما زالت قيد الانتظار للحصول على مخصّصاتها من المازوت نحو 66 ألف بطاقة ضمن الدعم، بالإضافة إلى وجود نحو 25 ألف بطاقة مستبعدة من الدعم.

ولفت داغستاني إلى أنه تمّ توزيع نحو 18 مليون ليتر من المازوت لزوم التدفئة حتى تاريخه، مشيراً إلى أن نسبة التوزيع وصلت إلى نحو 85 بالمئة لغايته، كاشفاً عن أنه سيتمّ الانتهاء من توزيع كامل الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على جميع المستحقين وفق البطاقة الإلكترونية خلال الشهر الجاري في حال بقيت الكميات الواردة من المازوت كما هي بالخطة. وبيّن داغستاني أن عملية توزيع دفعة ثانية من مازوت التدفئة مرتبطة بتوفر المادة والتعليمات الوزارية واللجنة الاقتصادية النافذة بهذا الخصوص.