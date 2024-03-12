إيران: إحباط أكثر من 4000 عملية إرهابية خلال عام

طهران-سانا

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني أحمد علي كودرزي إحباط أكثر من 4000 عملية إرهابية ومحاولة تسلل على الشريط الحدودي منذ بداية العام الإيراني الجاري الذي بدأ في الـ 21 من آذار 2023.

وقال كودرزي في مؤتمر صحفي اليوم: إن “عدداً كبيراً من المجموعات الإرهابية حاولت خلال العام الماضي الاقتراب من حدود إيران لكن حرس الحدود لم يسمحوا لها بالعبور”، مضيفاً: إنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالقنابل.

ولفت كودرزي إلى أن حرس الحدود الإيراني على أهبة الاستعداد ويواصل عملياته لمواجهة أي محاولة لاستهداف أمن إيران ومواطنيها.