إيران: إحباط أكثر من 4000 عملية إرهابية خلال عام
طهران-سانا
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني أحمد علي كودرزي إحباط أكثر من 4000 عملية إرهابية ومحاولة تسلل على الشريط الحدودي منذ بداية العام الإيراني الجاري الذي بدأ في الـ 21 من آذار 2023.
وقال كودرزي في مؤتمر صحفي اليوم: إن “عدداً كبيراً من المجموعات الإرهابية حاولت خلال العام الماضي الاقتراب من حدود إيران لكن حرس الحدود لم يسمحوا لها بالعبور”، مضيفاً: إنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالقنابل.
ولفت كودرزي إلى أن حرس الحدود الإيراني على أهبة الاستعداد ويواصل عملياته لمواجهة أي محاولة لاستهداف أمن إيران ومواطنيها.
من جهته، أعلن القائد العام لحرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي عن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية بنجاح، وذلك في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية والقوات البحرية للحرس الثوري.
وعن قدرات القوات البحرية للحرس الثوري قال سلامي: إن قدراتنا الدفاعية والهجومية البحرية تكمن بامتلاك عدد كبير من الطائرات دون طيار وصواريخ كروز وحتى الصواريخ الباليستية بالغة الدقة، مع القدرة على استهداف السفن القتالية في البحر، والتي تشكل مجموعة معقدة للغاية ومتشابكة من الإمكانيات الحديثة والمتقدمة والمتطورة.
وأضاف: يمكن لسفننا العابرة للمحيطات أن تتواجد في أي مكان في المحيطات لنتمكن من إطلاق الصواريخ منها، فلا يوجد مكان آمن لأي قوة تريد زعزعة أمننا… سنظهر ردود أفعال مناسبة وقوية على أي مؤامرة أو إجراء يستهدف أمن بلادنا وقواتنا، وإرادتنا جاهزة ومستعدة على الساحة تماماً لدحر أي تحالف للقوى العظمى بكل ما أوتينا من قوة.