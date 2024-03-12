الأمن التونسي يعتقل عنصرين إرهابيين

تونس-سانا

أعلنت السلطات الأمنية في تونس عن اعتقال إرهابيين اثنين صدرت ضدهما أحكام بالسجن في قضايا إرهابية في المنستير وصفاقس.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن دورية مشتركة من “الوحدات الاستخباراتية بمنطقة الحرس الوطني” بالمنستير و”مصلحة التوقّي من الإرهاب” بالإقليم، تمكنت من ضبط واعتقال شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وفي صفاقس وسط شرق تونس اعتقلت قوات الأمن عنصراً إرهابياً ثانياً صدر ضده حكم بالسجن لمدة 20 عاماً بالتهمة ذاتها.