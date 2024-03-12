الحزب الحاكم في فنزويلا يختار مادورو مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية

كراكاس-وكالات

اختار “الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا” رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مرشحاً له في الانتخابات المقرّرة في تموز المقبل.

وقال ديوسدادو كابيلو المسؤول الرفيع في الحزب الحاكم: إن التصويت داخل الحزب الاشتراكي الموحد أمس خلص إلى اختيار مادورو كمرشحه الرئاسي.

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الأسبوع الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الـ 28 من تموز المقبل.

من جهةٍ أخرى أفادت صحيفة Clarin، بأن سلطات فنزويلا منعت الطائرات المسجلة في الأرجنتين من التحليق فوق أراضيها بعد مصادرة طائرة تابعة لشركة Emtrasur الفنزويلية في بوينس آيرس.

ووفقاً لـ”تاس” أشارت الصحيفة إلى أن القرار الفنزويلي، يؤثر في المقام الأول على طائرات شركة Aerol Neas Argentina التي تطير عادة إلى المكسيك والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، طال الحظر الطائرات الخاصة المسجلة في الأرجنتين.

وأكدت الصحيفة، إرسال وزارة الخارجية الأرجنتينية مذكرتين إلى الجانب الفنزويلي، كما استدعت قبل بضعة أسابيع السفيرة الفنزويلية في بوينس آيرس، ستيلا لوغو.

وفي عام 2022، لم تتمكن طائرة تابعة لشركة Emtrasur من الإقلاع من بوينس آيرس عندما منعت محكمة محلية طاقم الطائرة، الذي ضم 5 مواطنين إيرانيين و14 مواطناً فنزويليا، من مغادرة البلاد. وبرر الجانب الأرجنتيني هذا الإجراء التقييدي بضرورة التحقق من صلات الموقوفين بـ”الإرهابيين”، ولاحقاً تم إطلاق سراحهم جميعاً.

وبعد احتجاز الطائرة وطاقمها، طلبت وزارة العدل الأمريكية من السلطات الأرجنتينية حجز الطائرة بزعم أنه تم استلامها سابقاً من شركة ماهان الإيرانية الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، وتم تسليمها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية “للتخلص” منها لاحقاً.