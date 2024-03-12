السورية للتجارة تنفي ما يشاع عن بيع صالاتها لسلع بقصد التخلص منها

درعا- دعاء الرفاعي

شكّك عديد المواطنين بالدور الإيجابي والمنوط بالسورية للتجارة كونها لم تعد تلبي احتياجات المواطنين، معتبرين أن السورية للتجارة تنتظر دخول شهر رمضان كفرصة من ذهب لترويج سلعها شبه البائرة، والتخلّص منها في زحمة الشراء العشوائي الذي يقبل عليها الكثير من المواطنين في هذا الشهر.

وكشف مواطنون أن السلع المطروحة في الصالات هي من النخب الثاني والثالث، بأسعار مغرية، حتى يمكنهم التخلص منها.

‏المهندس عمر السعدي مدير فرع السورية للتجارة بدرعا نفى الاتهامات الموجّهة إليهم، مؤكداً أن المواد الاستهلاكية المطروحة اليوم في معظم الفروع والصالات هي من النوع الجيد وبأسعار تنافسية تصل إلى فارق ما بين 5-10٪ عن أسعار السوق المحلية، حيث وصلت يوم أمس دفعة من المعلبات المتنوعة والمربيات، والفاصولياء البيضاء بسعر منافس 30 ألفاً بينما تجاوز سعرها في السوق 38 ألفاً، وكذلك العدس المجروش حيث يبلغ سعره لديهم 18 ألفاً، بينما خارج المؤسسة يباع بـ22 ألفاً للكيلو الواحد.

ولفت السعدي إلى أنه من المتوقع أن تصل دفعة جديدة من السمون والزيوت النباتية مع منتصف الشهر المبارك حسب وعود الإدارة المركزية، مؤكداً أنه لن يتمّ طرح أي سلات رمضانية لأن الأسعار مرتفعة ولا تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وسيترك للزبائن حرية اختيار ما يريدون شراءه.

وبالعودة إلى نوافذ السورية للتجارة فإنها تكاد تخلو من معظم المواد الغذائية الأساسية طيلة العام، وتغصّ ببعض المواد المحدودة خلال شهر رمضان المبارك، واقتصار عمليات البيع داخلها على الأجهزة الكهربائية وبعض أنواع المعلبات المتواجدة بكثرة في السوق المحلية وسط إقبال شبه معدوم فيها ولجوء المواطنين لشراء حاجياتهم الأساسية من الأسواق المحلية.