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12-مارس-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1105 /الأربعاء 13-3-2024/ 11 صفحة
العدد 17629 الثلاثاء 12-3-2024
نزعة الحوار: المستويات والآفاق
الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك
مجلس الوزراء يناقش الخطوات اللازمة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر على الشرائح الاجتماعية التي تعمل بها
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العدد 17629 الثلاثاء 12-3-2024
بشار المحمد
12-مارس-2024
العدد 17629 الثلاثاء 12-3-2024
نزعة الحوار: المستويات والآفاق
نشرة الإعلانات العدد 1105 /الأربعاء 13-3-2024/ 11 صفحة
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