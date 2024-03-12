العدوان على غزة يفاقم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من الأعباء المالية على الأسر

البعث- وكالات

واصل عجز الميزانية في إسرائيل اتساعه منذ شهر شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الـ12 الماضية، أو 105.3 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، وفق ما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، وزاد العجز المالي 0.8% خلال الشهر الماضي وحده وبقيمة 13.4 مليار شيكل (3.72 مليار دولار) وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يستمر العجز في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ بالتراجع في الربع الأخير من عام 2024 بعد التغيّرات المرتبطة بالحرب على غزة.

يُشار إلى أن اقتصاد إسرائيل انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يُعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، كما شهدت أسعار مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك الكهرباء والوقود، زيادات كبيرة بالفعل وارتفعت الضرائب المحلية، بنسبة 2.7% في عام 2024، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2025، وهو ما يؤثر على السكان بسبب الاتفاقيات في القطاع العام والتضخم المستمر.

ووفقاً للصحيفة فمن المقرّر أن ترتفع تكاليف التأمين الصحي الحكومي أيضاً، حيث ينتظر أن ترتفع ضريبة التأمين الصحي من 3.1% إلى 3.25% لفئة الدخل المنخفض ومن 5% إلى 5.15% لأصحاب الدخل الأعلى، وهو ما يعني فرض ضريبة دخل إضافية بنسبة 0.15% على الرواتب ونسبة الخسائر في بعض القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي وصلت إلى 80% وخاصة قطاع السياحة (غيتي).

وتشير توقعات وزارة المالية المعدلة لعام 2024 إلى انخفاض في الإيرادات، حيث تبلغ 417.4 مليار شيكل مقابل 450.4 مليار شيكل في توقعات أولية، وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنّه على قطاع غزة، وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.