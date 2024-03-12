12-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر مطار (بن غوريون)

بشار المحمد

بغداد-سانا   

استهدفت المقاومة العراقية مساء أمس بواسطة الطيران المسير مطار (بن غوريون) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه واستكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل استهدفت المقاومة العراقية مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدةً الاستمرار في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت يوم الأربعاء الماضي ثكنة عسكرية للعدو الإسرائيلي في مطار روش بينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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لتصفح العدد 16482 تاريخ 20-11-2019

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