من الميزانية الأمريكية.. 100 مليون دولار مساعدات عسكرية لتايوان و 25 لـ”مواجهة” روسيا في إفريقيا

ووفقاً لـ”تاس” في السياق أظهر مشروع الميزانية الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية المقبلة، أن الإدارة الأمريكية تعتزم تخصيص 100 مليون دولار في العام المالي 2025 لتقديم المساعدة العسكرية لتايوان.

تواصل الولايات المتحدة إغداق ملايين الدولارات في مشاريع تهدف لتطويق دول تعتبرها “منافسة” لها.

وجاء في مشروع القرار أن الفرع التنفيذي للحكومة يعتزم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2025 لإنشاء منطقة محيط هندي ومحيط هادئ “أكثر حرية وأماناً وترابطاً، وتدعم التحالفات و”الشراكات” الأمريكية.

وأشار إلى أن ذلك “يشمل 2.1 مليار دولار من المساعدات الخارجية المقدمة على أساس ثنائي وإقليمي، بما في ذلك 100 مليون دولار لطلب منفصل للمساعدات العسكرية لتايوان”.

وأصدر البيت الأبيض مشروع القرار، وأرسله إلى الكونغرس الأمريكي للنظر فيه.