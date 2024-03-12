من الميزانية الأمريكية.. 100 مليون دولار مساعدات عسكرية لتايوان و 25 لـ”مواجهة” روسيا في إفريقيا
وجاء في مشروع القرار أن الفرع التنفيذي للحكومة يعتزم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2025 لإنشاء منطقة محيط هندي ومحيط هادئ “أكثر حرية وأماناً وترابطاً، وتدعم التحالفات و”الشراكات” الأمريكية.
وأشار إلى أن ذلك “يشمل 2.1 مليار دولار من المساعدات الخارجية المقدمة على أساس ثنائي وإقليمي، بما في ذلك 100 مليون دولار لطلب منفصل للمساعدات العسكرية لتايوان”.
وأصدر البيت الأبيض مشروع القرار، وأرسله إلى الكونغرس الأمريكي للنظر فيه.
كذلك نصّ مشروع الميزانية الأمريكية على تخصيص 25 مليون دولار لـ”مواجهة” روسيا في الدول الإفريقية، وتعزيز “الديمقراطية”.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما في مؤتمر صحفي: إن مقترح الميزانية يتضمن أيضاً طلباً بقيمة 7.6 مليار دولار لدعم “استثمارات طويلة الأجل” في الدول التي تعتبر شريكة لواشنطن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زاعماً استخدام هذه الأموال، لتعزيز قدرة هذه الدول على حماية نفسها من “المتطرفين” و”الكيانات الضارة”.
وصرّح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مايكل لانغلي في وقت سابق، بأن روسيا نجحت بـ”إسكات صوت الحكومة الأمريكية” في القارة السمراء.
وأضاف: إن واشنطن لا تحتاج إلى زيادة قدراتها العسكرية في إفريقيا فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى مضاعفة جهودها لتعزيز “خطابها الخاص” في المنطقة لمواجهة “النفوذ الروسي”.