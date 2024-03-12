ختام مثير لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

البعث- وكالات

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم استكمال دور الستة عشر من مسابقة دوري الأبطال، وتتركز الأنظار اليوم وغداً على مباراتين من العيار الثقيل في ختام إياب هذا الدور، الأولى بين فريق برشلونة الإسباني الذي يستضيف نابولي الإيطالي على ملعب مونتجويك.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب دييغو أرماندو مارادونا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويقع الفريقان تحت الضغط فكلّ منهما مطالب بالفوز من أجل تعويض إخفاقات الدوري المحلي، حيث يقبع نابولي في المركز السابع في الكالتشيو، وعانى في آخر مواجهة له عندما قابل تورينو قبل أيام وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، بينما يدخل برشلونة مباراة اليوم لتحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور ربع النهائي، وهو المبتعد بثماني نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدّر الدوري، حيث يقبع في المركز الثالث خلف جيرونا.

ويعوّل تشافي هيرنانديز مدرّب البارسا على خط هجومه في اختراف دفاعات نابولي على رأسهم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، ويامين لامال، وفي آخر 9 مواجهات بين الفريقين فاز برشلونة في 9 منها، بينما لم يفز نابولي سوى في مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات أخرى.

أما اللقاء الثاني فيجمع الإنتر متصدّر الدوري الإيطالي بمنافسه الإسباني الآخر أتلتيكو مدريد رابع الدوري والبعيد عن المنافسة على درعه، حيث التقى إنتر وأتلتيكو مدريد مرتين سابقاً انتهت كل مباراة بفوز أحدهما، ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو المباراة، وتمكن الإنتر من الفوز في موقعة الذهاب بعقر داره (1-0) لذلك يحتاج إلى عدم الخسارة إياباً من أجل ضمان التأهل لربع النهائي.

وكان النيراتزوري قد تأهل إلى هذا الدور كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، بينما تصدّر أتلتيكو المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كلّ منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم بعد المستويات المميزة، التي قدماها في دور المجموعات.

وحجزت 4 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، هي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي، لتتبقى 4 مقاعد أخرى سيتمّ حسمها هذا الأسبوع.