البحث عن عملية تفاوض مستدامة بين الأطراف السودانية

الخرطوم- وكالات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج سبل تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية، فقد تم تبادل مفّصل لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان. وفي هذا السياق أكد الجانب الروسي الموقف المبدئي بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإقامة قوة عسكرية مشتركة.

وجاء في بيان الوزارة: “إن عملية التفاوض المستدامة بين الأطراف السودانية تهدف إلى حل سلمي للتناقضات القائمة بما يخدم الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها”.

إضافة إلى ذلك، فقد ناقش الطرفان عدداً من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السودانية.

على صعيد آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان من سيطرة قوات الدعم السريع التي أقرت بدورها بخسارتها لموقع الإذاعة.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: “تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها اليوم من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون (ذاكرة ووجدان الأمة السودانية)”