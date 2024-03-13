دفاع الإدارة الأميركية عن المتهمين بمحاولة اغتيال مادورو يكشف تورطها

كاراكاس – وكالات

ردّ وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو، على مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز، لدفاعه عن بعض المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبراً أنّ رسالته تكشف عن النوايا السيئة للحكومة الأميركية.

ورأى خيل بينتو أن الولايات المتحدة متورطة في خطة اغتيال مادورو، مضيفاً: إنّ “الدفاع العنيد والمخزي عن الأشخاص الذين حاولوا خلق الفوضى والدمار والموت في فنزويلا يمسّ بكرامة شعبنا، الذي هزم كل مؤامرة بطريقة شجاعة”.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع “إكس”، أنّ (الإمبراطورية) وأتباعها لم ولن يستطيعوا هزيمتنا. وسننتصر.

وكان موقع “ذي انترسبت” الأميركي قد أشار في وقت سابق إلى أنّ “تغيير النظام” في فنزويلا هدف أميركي برغم نفي التورط بمحاولة الانقلاب.