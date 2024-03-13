مركز الفنون التشكيلية يبدأ تحضيراته لمعرض المتدربين والخريجين

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية تحضيراته للمعرض السنوي لطلبته المشاركين في الدورات التدريبية التي يقيمها لكل السنوات والمستويات.

وذكرت مديرة المركز الفنانة التشكيلية إلهام نعسان آغا أنّ المركز يحرص باستمرار على إقامة معرض شامل لكل طلبة المركز بحيث يتيح لهم المعرض تقديم باكورة أعمالهم أمام الجمهور، وهذا له أثر كبير عند المواهب الشابة الواعدة التي تجد نفسها وجهاً لوجه مع الجمهور والمتلقي، بالإضافة إلى تمازج وتلاقي أعمال جميع الطلبة من مختلف المستويات الفنيّة ما يتيح لهم الاحتكاك المفيد الذي يصقل خبراتهم ومهاراتهم.

وتضيف نعسان آغا: “لهذا فإن طلبة المركز يحرصون كثيراً على التحضير الأفضل والأمثل للمعرض وتجهيز لوحاتهم ورسوماتهم ومنحوتاتهم مع قرب المعرض السنوي لهم وللخريجين بآن معاً في معرض واحد يجمعهم، ولفتت إلى المركز يقدّم مكاناً رحباً وخصباً لكلّ طالب لكي يقدم عمله بكل مستلزمات وأدوات العرض، والأهم من ذلك هو الجهد الكبير للكادر التدريبي والتدريسي المتخصص الذي يتابع جميع الطلبة وتطوير مهاراتهم ومواهبهم الفنية الإبداعية وتنميتها.