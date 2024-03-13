مع استمرار الحرب.. 20% تراجع الأعمال في إسرائيل

البعث- وكالات

تراجعت عملية افتتاح المحال التجارية والأعمال الصغيرة في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20%، وذلك على أساس سنوي مقارنة بالربع نفسه من 2022. وذلك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية موجة واسعة من إغلاق المحال التجارية والأعمال الصغيرة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية المتخصّصة إلى أن كثيراً من أصحاب المحال هذه يخدمون بقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأضافت أن كثيراً منهم سيضطرون بعد عودتهم من خدمتهم العسكرية الطويلة إلى إغلاق محالهم للحدّ من خسائرهم المالية وحسب ذا ماركر -الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس- بلغ عدد المحال والأعمال الصغيرة الجديدة التي افتُتحت في الربع الأخير من العام الماضي نحو 21 ألف مشروع، وذلك مقارنة مع 26 ألفاً افتتحت في الربع الأخير من 2022.

وفي مجال اقتصادي آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، انخفاضاً في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو. وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية قالت قبل أيام إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تمرّ بأزمة وصفتها بـ”الصعبة”، وتظهر من خلال تراجع الاستثمارات، وتسريح العمال، وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وغير ذلك من الظواهر.

وحسب مؤشر “المستثمرين الملائكيين” فقد تعرّضت التكنولجيا في إسرائيل لضربتين العام الماضي، الأولى تمثلت بخطة التعديلات القضائية التي نفّرت رؤوس الأموال من إسرائيل، بينما الضربة الثانية، كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.

وبعد أن كانت إسرائيل تلقب بأرض التكنولوجيا الناشئة، ها هي تشهد نفوراً من أحد أهم أصناف المستثمرين الأجانب، الذين يلقبون بـ”المستثمرين الملائكيين”.

ووجد تقرير جديد صادر عن شركة “فيوجن في سي” (Fusion VC) يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية، أنه من بين 900 شركة جديدة أنشئت في إسرائيل عام 2023، تمّ تأسيس 80% منها في الولايات المتحدة، ووجد التقرير أنه لم ينخفض عدد الصفقات فحسب، بل أيضاً المبالغ التي تمّ جمعها في الصفقات ووجدت الشركة أن:

%57 من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة.

%35 من “استثمارات الملائكة” كانت بأقل من 5 آلاف دولار لكل صفقة.

%65 من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي.

%45 من الأموال استثمرت في شركتين إلى 4 شركات ناشئة خلال العام الماضي.

وتفسّر هذه الأرقام واقع الشركات الناشئة في إسرائيل التي يتوقع أن تنتهي إما بالإفلاس أو البقاء على حالها من دون استثمارات صاعدة خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الصراع.