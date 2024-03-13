ملتقى البعث للحوار في فرع الحسكة.. ثورة آذار جذرت عقيدة الانتماء

الحسكة _إسماعيل مطر

أقام مكتب الإعداد والثقافة في فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي ملتقى البعث للحوار بعنوان ” الثامن من آذار بعث الأمة العربية ” بمشاركة كلاً من الرفيقين إبراهيم عواد خلف، عضو قيادة شعبة مدينة الحسكة، ورائد لحدو، عضو قيادة فرع الحسكة للحزب سابقاً.

تحدث المتحاوران عن أهمية و ضرورة قيام ثورة الثامن من آذار، والتي من خلالها تحققت العديد من الانجازات والمكاسب للجماهير الواسعة، ولاسيما على طبقتي العمال والفلاحين، كونها كانت ثورة العمال والفلاحين. وبين الرفيقان أن البعث حركة متجددة وديناميكية دائمة هدفها تحقيق المصالح العامة للمجتمع، حيث تحقق العديد من هذه الانجازات، ولعل أهم ما أنجزته ثورة الثامن من أذار هي الحركة التصحيحية المجيدة، وحرب تشرين التحريرية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه. إضافة إلى العديد من الانجازات، والمكاسب ومنها الجبهة الوطنية التقدمية، ومجلس الشعب، والإدارة المحلية، وحصول المرأة على جميع حقوقها . كما أن ثورة آذار كرست أوليات العمل من خلال تنظيم الحياة في مفاصل العمل، و تنظيمهم في منظمات واتحادات ونقابات .

وأشاد المحاضران بالصمود والتجذر الأسطوري الذي أبداه أبناء الوطن من خلال تصديهم للحرب الكونية الظالمة. وأشاد الحضور بالصمود البطولي الذي أعطى العالم دروساً في التضحية والفداء بفضل الثلاثية الذهبية المقدسة الشعب الذي التف حول قيادته، والجيش الذي حقق ويحقق الانتصار تلو الانتصار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

حضر أعمال الملتقى الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب، والدكتور لؤي محمد صيوح محافظ الحسكة، والقائد العسكري في المحافظة، والرفاق في القيادة السياسية والإدارية والعسكرية .