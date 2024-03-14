الأهلي يكسب جولة “وصل” وينعش الآمال بالتأهل

حلب- محمود جنيد

فرض فريق أهلي حلب مباراة فاصلة على نظيره الشرطة العراقي لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة “وصل”، بعد أن ردّ له دين الذهاب بالفوز بفارق إحدى عشرة نقطة 80/91 في المباراة التي جمعت الطرفين أمس الأربعاء في صالة الحمدانية بحلب ضمن الملحق المؤهل لنصف النهائي.

واستعاد الأهلي التوازن والروح التي كانت غائبة، وقدّم لاعبوه لوحة مميزة من خلال المستوى المتفوق الذي ظهروا عليه في الأرباع الثلاثة الأولى على المستويات كافة، بقيادة صانع الألعاب والفارق صاحب الأدوار المركبة “جيرمي كاندل” ليخرج متقدماً في الشوط الأول بفارق أربع عشرة نقطة 31/45. ويكمل ما بدأه في الربع الثالث من الطرب السلوي، وسط حالة من الضياع الدفاعي والهجومي للفريق المنافس الذي لم يجد الحلول لإيقاف المدّ الهجومي الأهلاوي الجارف، ودفاعه المتفوق في تلك الفترات، وذلك قبل الهدوء الذي تلا العاصفة الحمراء في الربع الرابع، مع تراجع التركيز والمردود البدني والدفاعي والوقوع في الـ”تيرن أوفر”، كذلك الدفاع المطبق على المحترف كيندل، الأمر الذي قلّل الفارق دون أن يمنع الأهلي من الخروج بالفوز الذي حسبه البعض بعيد المنال نظراً لواقع الفريق المقلق قبل موقعة الأمس، وسط فرحة عارمة واحتفالات جماهيرية شابتها الغصة، بسبب التراجع الذهني والفني في الربع الأخير!.

مدرّب الأهلي صفوان فرجاني أثنى بعد المباراة على أداء لاعبيه المحليين والأجانب، ما مكن الفريق من أخذ خطوة سيسعى أن يعززها بخطوة حاسمة في المباراة الفاصلة في بغداد بعد تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي ثالث لتحقيق هدف بلوغ الدور نصف النهائي، والعودة ببطاقة العبور من بغداد.

وشدّد مدرّب الأهلي على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على المستوى الذهني والتركيز طوال الدقائق الأربعين للمباراة لتفادي مطب الخسارة لاحقاً والخروج من المسابقة.

من جانبه مدرّب الشرطة العراقي غسان سركيس بيّن أن الأهلي استحق الفوز وكان الطرف الأفضل في مباراة الأمس التي كان فيها لاعبو فريقه خارج الفورمة، مؤكداً أن الوضع سيكون مختلفاً قي المواجهة الحاسمة في بغداد بعد إجراء بعض التحسينات، ومن خلالها سيقطع الشرطة بطاقة التواجد في نصف نهائي “وصل”.