“الشعر الشعبي والأغنية التراثية ” في محاضرة حوارية تفاعلية

اللاذقية – مروان حويجة

تميّزت الفعالية الثقافية والفنيّة التراثية التي أقامها المركز الثقافي العربي في بلدة عين الشرقية حول الشعر الشعبي، والأغنية التراثية بأجواء تفاعلية من الجمهور، مع الأستاذة المحاضِرة امتثال أحمد في العرض الأدبي الثقافي الذي قدمته للإضاءة على الشعر الشعبي والأغنية التراثية.

بدأت المحاضِرة أحمد بتعريف الشعر الشعبي، وسماته وتميّزه وأهميته وأنواعه، كونه يمثل جزءاً إبداعياً دافقاً من التراث الشعبي العام، وأيضاً ما يتفرد به من أهمية تاريخية توثيقية للحياة المتعاقبة من الزمن القديم، وتتالي السنوات والعقود، ودور وشكل ومحتوى التراث في مرحلة بما يعكس واقع الحياة الثقافية والأدبية والبيئية في كل مرحلة.

تخلّلت المحاضرة مشاركات، وفقرات، ومحطات غنائية تراثية، ومعزوفات موسيقية مميزة قدمها الأستاذ الفنّان حمزة صالح . وفي ختام نشاطات المحاضرة جرى التأكيد من الجميع على ضرورة الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، وضرورة استدامته للأجيال القادمة، وتكثيف الجهود للحفاظ على التراث الشعبي بما فيه من غنى ثقافي وحضاري يتجلّى في مختلف المجالات والمكونات التي تحاكي الموروث الشعبي بكل ما فيه من نفحات حضارية وإبداعات ثقافية، وبما يعكس قيمة وأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه بوصفه هويّة حضارية .