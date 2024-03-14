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14-مارس-2024
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سكن طرطوس الشبابي
العدد 17631 الخميس 14-3-2024
التغيير ضرورة.. ولكن برؤى وآليات متوافق عليها؟!
بتكليف من الرئيس الأسد… محافظ اللاذقية يقدم التعازي بوفاة عضو القيادة القطرية الأسبق عادل عطا نعيسة
تراخيص لمنشآت صناعية جديدة في اللاذقية
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العدد 17631 الخميس 14-3-2024
بشار المحمد
14-مارس-2024
العدد 17631 الخميس 14-3-2024
التغيير ضرورة.. ولكن برؤى وآليات متوافق عليها؟!
سكن طرطوس الشبابي
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