بالتوازي مع مناورات واشنطن وسيؤول… الزعيم الكوري الديمقراطي يكشف النقاب عن دبابة جديدة 

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية، أن الرئيس كيم جونغ أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنوياً واشنطن وسيؤول.

ووفقاً لـ”AFP” جرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.

وقالت الوكالة: إنّه بعد أن استعرض الرئيس كيم أطقم الدبّابات “ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه”.

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيؤول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة “درع الحرية”.

وتعتبر كوريا الديمقراطية هذه المناورات بين سيول وواشنطن أعمالاً استفزازية.

وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على مناورات أمريكية كورية جنوبية بإجراء تجارب أسلحة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أعرب الرئيس كيم عن ارتياحه الكبير لواقع أنّ دبابة القتال الرئيسية الجديدة أثبتت بنجاح قوّتها الضاربة الممتازة للغاية.