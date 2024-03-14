بتكليف من الرئيس الأسد… محافظ اللاذقية يقدم التعازي بوفاة عضو القيادة القطرية الأسبق عادل عطا نعيسة

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قدم محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال التعازي بوفاة “عضو القيادة القطرية الأسبق” عادل عطا نعيسة الذي غيبه الموت يوم أمس عن عمر ناهز 86 عاماً.

وأعرب ذوو الفقيد عن خالص تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة من الرئيس الأسد والتي لها عظيم الأثر في نفوس أهل الفقيد على تحمل مصابهم بفقيدهم.

والفقيد من مواليد اللاذقية عام 1937 شغل منصب أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو القيادة القطرية للحزب، وهو خريج كلية الآداب من جامعة دمشق.