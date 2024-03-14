ملتقى البعث للحوار… قراءة في أفكار ولقاءات الرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد

حلب-غالية خوجة

لا يتناغم الفضاء الوطني وجذوره وفروعه إلاّ من خلال الثقافة كهوية وانتماء وطني فكري ومستقبل مثقف فاعل ومتفاعل مع كل العوامل الداخلية والخارجية، وأن يكون متداخلاً مع الرؤيا والرؤية الشاملتين لإنتاج الآتي من خلال الحاضر والماضي.

وتتشكل هذه البنية الكينونية من عوامل وعناصر متضافرة منها الوطنية والهوية والحزبية والحالة السياسية والاقتصادية والوعي الذاتي والجمعي والأخلاقي والتشاركية في الاختيار والقرار والكيفية والنوعية والحوار العميق، إضافة للبنية الناظمة لها وانعكاسها على العلاقة بين الحزب والسلطة، لتشكّل جميعها مداراً من مدارات ثقافة الفكر ومتغيراتها، وكيفية تطويرها من خلال بنائيّة الإنسان وثقافته الحوارية، وما تولّده من أفكار جديدة مناسبة وهادفة.

إن هذه المدارات المتشابكة من أهم الركائز المحورية التي أضاءها ويضيئها الرفيق القائد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في لقاءاته المتنوعة مع الإعلام المحلي والعربي والعالمي والكتّاب والأدباء والمثقفين والمفكرين والفنانين والشباب والطلبة وأهاليهم وأهالي الشهداء وفئات المجتمع.

وهذا ما أكد عليه الرفيق عماد الدين غضبان عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، في الندوة الحوارية التي أقامها الفرع في مقرّه، احتفاءً بثورة الثامن من آذار، والانتخابات الحزبية، ولقاءات الأمين العام، لافتاً إلى دور الملتقى الحواري في الفرع وأهميته، ولماذا؟، حيث أجاب: لأننا نفكر بطريقة غير نمطية ابتدأناها مع الشباب واليافعين ووسّعنا دوائرها من أجل الانتماء الوطني والسياسي والاجتماعي والفكري والثقافي، إضافة لورشات العمل المتنوعة والجلسات الحوارية والمتكاملة عن الهوية الوطنية، وانبثاق مركز الشهباء للدراسات الاستراتيجية عن فرعنا في حلب.

شارك في الندوة كل من الرفيقين الأستاذين الجامعيين د. محمد الحسين، أمين شعبة عدنان المالكي، ود.فاروق أسليم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب.

فلسطين البوصلة

وقدّم د.الحسين قراءة في لقاء الرفيق الأسد مع الصحافي الروسي فلاديمير سولوفيوف، مشيراً إلى الرسائل الكثيرة التي تضمنها هذا اللقاء، بدءً من إجابات الأمين العام للحزب عن الأسئلة التي ركّزت على ما يدور في الساحات المحلية والعربية والعالمية، وخصوصاً، قضية غزة، والتي تحدث فيها باختصار وعمق وتأكيد على أن القضية والبوصلة هي فلسطين، وغزة جزء لا يتجزأ منها، وذلك منذ تاريخ الصراع الممتد لعقود زمنية.. صراع الحق الفلسطيني مع المحتل الباطل.

أمّا عن دور الحكومات العربية، فأكد بأنها تصدر بيانات دون قرارات لأن من يسيطر على هذه القرارات هي دول الغرب، لكنّ الدول العربية عائدة إلى سورية منذ بداية الحرب 2011، أمّا ما يحدث على الساحة الدولية فهو ادعاءات كاذبة عانينا منها في سورية وتعاني منها روسيا ودول أخرى، مثل ادعاءاتهم وكذبهم في استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الشعب السوري لا يصدق الكذب الغربي، وكذلك الشعب الروسي وشعوب أخرى.

أمّا عن تأثير العقوبات على سورية وروسيا وإيران والعراق وكوبا وكوريا وغيرها، فأكد الرفيق الأسد أن هذه العقوبات لا بد وأن تحاصر من يحاصر هذه الدول التي تتضافر معاً.

ولفت المحاضر إلى أن أهمية إجابات الأمين العام تنبع من قراءتها المنطقية للواقع والماضي والمستقبل، لأن سورية لم توافق على التنازلات، ولم تخن نفسها، وشعبها واعٍ، وقيادتها متماسكة، وصمودها عام ومتكامل.

قبل وأثناء وبعد اللقاء

وبدوره، أكد د.فاروق أسليم الذي كان من المشاركين في لقاء الرفيق الأسد مع الكتّاب والأدباء والمفكرين البعثيين، على المنطلقات النظرية والعلمية والتجربة النضالية التي تطور بها “البعث” ضمن قاعدة ذهبية “الأهداف الثابتة بوسائل متغيرة”، ومنها الانتخابات الهادفة إلى المشاركة الواسعة وتغيير المفاهيم والمعايير والإجراءات والأساليب النمطية، فلا حزب دون قواعد، وبنية الحزب وطنية شعبية اجتماعية، لا حزب سلطة كما فهمها البعض فاستغل الحزب.

ثم تحدث عن عدة نقاط بدأها من 3 عناوين: ما قبل اللقاء، أثناء اللقاء، ما بعد اللقاء، مشيراً إلى الاهتمام الواضح للأمين العام للحزب بالثقافة والمثقفين والكتب، وكيف يتواصل باستمرار مع الباحثين والمفكرين، ولا سيما في مجال “الهوية الوطنية” التي كان سيتم لقاء حولها لولا أحداث غزة، كون فلسطين البوصلة.

كانت هناك أسئلة دقيقة، فيما لو كان أحدنا قيادياً، منها ما الذي يريده البعثيون من الحزب؟ ما العلاقة السليمة؟ كيف نكوّن علاقة ناجحة مع السلطة التنفيذية والجمعيات والانتخابات؟ ما معنى الدور الجماهيري؟ هل من ضرر لو كانت في الحزب أفكار مختلفة؟

وأثناء اللقاء لمسنا ثقافة إنسانية ومهتمة وعارفة، وأكد سيادته أنه يريد أن يستمع إلينا أكثر من أن يتحدث، وفي افتتاحيته الترحيبية أكد على الحوار، مشيراً إلى ضرورة الأسئلة والإجابات والإجراءات والواقع العملي لخدمة الناس والأفكار الفردية بصيغة اتفاق، لا بصيغة إجماع، إضافةً إلى أن الحزب يحتاج إلى رؤى جديدة، ومفاهيم لعلاقات الرؤى، ومعايير لهذه المفاهيم، وإجراءات التطبيق.

وتابع أسليم: نقول، مثلاً، “الرجل المناسب في المكان المناسب”، ما معايير من هو المناسب؟ ومعايير المكان المناسب؟ لا بد من حوار وطني قومي سياسي ثقافي اجتماعي فكري محلي وعربي بين الأيديولوجيا الحزبية وممارسة السياسة، فلا تطابق بين الأيديولوجيا والسياسة ولا انقضاض للأخيرة على الأيديولوجيا، وستظل فكرة القضية القومية العربية مستمرة، مع التأكيد على أهمية الدراسات الاجتماعية، واهتمام الدارسين، محايثة مع ما أكّد عليه سيادته في هذا المجال، وهو ضرورة خروج التفكير من الصندوق ليكون تفكيراً متفاعلاً مع الناس، يخاطبهم، يعرف همومهم، وهذا من أهداف الحزب الثابتة، فالاشتراكية، مثلاً، تعني تحقيق العدالة الاجتماعية، وتجربة الصين “المارد الكبير” خير مثال، أمّا الليبرالية الحديثة ومخاطرها وأهدافها فتتلخص بتحطيمها للقيم وتفريغ الإنسان من العقل والأخلاق والدين وتهديم الأسرة والمجتمع.

وأردف د.أسليم: لذلك، نحن بحاجة لتضييق دائرة السلبيين واللا مبالين مع توسيع دائرة الثقة، لأن حزب البعث للوطن، وأكد على استحداث برامج تخدم الناس وآليات عمل مناسبة مع تحوّلات مناسبة، مجيباً عن الفكر الإقصائي بأنه بدأ منذ عام 1492 مع سقوط غرناطة في الأندلس، فلم نستطع النهوض بكامل قوتنا العربية القومية، لكننا محافظون على مبادئنا الثابتة في خدمة الوطن برؤيا جديدة، ومعالجة الخلل، وتقوية الجبهة الداخلية من خلال الحوار.

بدوره، قال الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب: كان لقاء تاريخياً مع سيد الوطن، شفافاً، وعميقاً، وكاشفاً عن خلل في العمل الحزبي، والواجب أن نضيء إليه، فكان الاجتماع الموسع في اللجنة المركزية، وناقشنا العديد من التساؤلات الخاصة بالمصلحة العامة للوطن والمواطن والحزب، وما جاء اليوم في لقاء الأدباء والمثقفين هو فصل السلطة عن الحزب، وكل واحد من الرفاق في حلب يقوم بواجباته، فالجميع أدّى واجباته بتلقائية أثناء الحرب الإرهابية على وطننا سورية، وساهم في كارثة الزلزال، وسنظل يداً واحدة في مختلف المجالات ومنها الانتخابات، محترمين الأطر التنظيمية، باحثين عن نوافذ جديدة، وسنظل حزباً قوياً بقائده الأسد ولقاءاته المتمحورة حول مختلف القضايا ومنها الوطنية والحزبية والفكرية والهوية الثقافية.