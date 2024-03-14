14-مارس-2024
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البعث أونلاين

فعاليات في الحسكة تتبرّع بـ 113 مليون ليرة للأسر الفقيرة

بشار المحمد

الحسكة- البعث أون لاين

تبرّعت الفعاليات التجارية والاقتصادية والمجتمعية وأصحاب المشافي الخاصة والجمعيات الخيرية في الحسكة بـ 113مليون ليرة للأسر الأشدّ فقراً.
وبين إبراهيم عواد خلف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن هذا المبلغ سوف يودع في المصرف ثم يحوّل إلى فرع السورية للتجارة من أجل شراء سلل غذائية، وبعدها يتم توزيعها على الأسر وفق قاعدة بيانات فرعية، وبإشراف لجان يتم تشكيلها خلال اليومين القادمين.
بدورهم أصحاب الفعاليات أكدوا أنهم جاهزين لقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، وهذا العمل من واجبهم الاجتماعي.

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