تراخيص لمنشآت صناعية جديدة في اللاذقية

اللاذقية – البعث أون لاين

منح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية التراخيص الإدارية الدائمة لعدة منشآت في المنطقة الصناعية، شملت صناعة المقبلات الغذائية الجافة، والأكواب الورقية، ونشر كتل الأحجار والرخام، وصناعة نشارة الخشب.

كما تم إلغاء الترخيص الإداري لمعمل صناعة شوكولا بأنواعها في المنطقة الصناعية بمدينة جبلة.

ووافق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه برئاسة المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال على تنفيذ مشاريع تقديم وتركيب مجفّفات لمحطات الهواء الطبي، وتأهيل محطات توليد الأوكسجين، وتأمين مراجل بخار، وإعادة تأهيل قسم البخار والغسيل في عدد من المشافي العامة التابعة لمديرية الصحة في اللاذقية.

إلى ذلك صادق المكتب التنفيذي على كتاب مجلس مدينة اللاذقية المتضمن عقد بيع فضلة طريق من منطقة بسنادا العقارية، وعقد بيع النفايات الورقية المجمًعة لدى الوحدات الإدارية.