الاحتلال الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي المعادي أغار قرابة العاشرة من مساء أمس على جبل اللبونة، وأطراف بلدة الناقورة حيث تردد صدى انفجار الغارة المعادية إلى مدينة صور، واندلعت النيران في الجبل مكان الغارة، وتزامن ذلك مع إطلاق صفارات الإنذار من المقر المركزي لقوات “اليونيفيل” في الناقورة.

كما قصفت مدفعية العدو قرى علما الشعب وطيرحرفا والضهيرة واللبونة.

وحتى صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.