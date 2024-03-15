انطلاق الانتخابات الرئاسية في روسيا وممثلياتها حول العالم… بوتين يحظى بدعم كبير

موسكو-تقارير

انطلقت صباح اليوم في روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة الروسية والتي تجري هذا العام على مدى ثلاثة أيام من 15 وحتى 17 آذار الجاري.

و يتنافس في الانتخابات للمنصب الرئاسي بولاية مدتها ست سنوات أربعة مرشحين، وهم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين يخوضون الانتخابات باسم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما، ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا الاتحادية، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

وأشارت آخر استطلاعات الرأي عشية الانتخابات إلى أن الرئيس بوتين يحظى بدعم كبير ومن المتوقع أن يحصد نسبة تفوق 82 ٪؜ من أصوات المشاركين الفعليين في الانتخابات، فيما يحصل مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف على نسبة 6 ؜بالمئة، ومرشح حزب الناس الجدد فلاديسلاف دافانكوف على نسبة 5 بالمئة، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي على نسبة 4 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في الاقتراع إلى 71 بالمئة من مجموع المتمتعين بالحق الانتخابي .

ويواكب الانتخابات مراقبون أجانب من 106 دول بمن فيهم وفد من سورية يضم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وسيزور الوفد عدداً من مراكز الاقتراع في العاصمة موسكو وضواحيها.

وإعلامياً سيغطي عملية الانتخابات عدد كبير من الصحفيين المحليين والأجانب المعتمدين لدى السلطات الروسية.

وتعود شعبية الرئيس بوتين وفق استطلاعات الرأي إلى مواقفه الثابتة في الدفاع عن سيادة روسيا واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي ومواصلة تعزيز قواتها المسلحة، بما في ذلك ثالوثها النووي البري والجوي والبحري الذي يعتبر الأقوى في العالم، وهذا ما يرى العالم نتائجه في العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا والتصدي للمحاولات الغربية للنيل من هيبة روسيا وتدمير اقتصادها.

وفي مجال السياسة الخارجية بينت الاستطلاعات أن المواطنين الروس أعربوا عن تأييدهم لتوجه بوتين في بناء عالم متعدّد الأقطاب تسوده مبادئ العدالة والمساواة بين الدول ولا مكان فيه للهيمنة الغربية.

وتجري الانتخابات الحالية في ظل تدخلات غير مسبوقة من قبل الدول الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة التي تسعى للتدخل في شؤون روسيا الداخلية ومحاولة تخفيض نسبة مشاركة الناخبين فيها وترهيب المواطنين الروس في الخارج لثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم.

وكشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية آلا بامفيلوفا عن تعرض موقع اللجنة لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية منذ بداية الحملة الانتخابية.

من جانبهم بدأ المواطنون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي انضمت إلى روسيا عام 2022 صباح اليوم المشاركة بالتصويت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عبر قناته على “التلغرام” بعد إدلائه بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة: “لقد حانت اللحظة التاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون”.

بدوره صوت رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين وكتب عبر قناته على التلغرام:”سكان الجمهورية يشاركون في انتخابات اختيار رئيس بلادنا لأول مرة، كنا جميعاً ننتظر هذا اليوم”.

كما أدلى رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باستشنيك بصوته في الانتخابات وكذلك رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في أحد مراكز الاقتراع في شبه الجزيرة.

من جهةٍ ثانية، ذكر رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدأ بتنفيذ حملة تطهير في صفوف قواته خوفاً من حدوث انقلاب عسكري على نظامه، وقال: “زيلينسكي مكروه فهو يسرق الجيش ويرسل الناس للذبح، ويتخذ قرارات غبية في العمليات العسكرية”، مشيراً إلى أنه “بعد إبلاغ زيلينسكي بأعمال شغب والعصيان المحتمل في الجيش أصدر أمراً بتطهير هيكل قيادة القوات الأوكرانية”.

وأضاف روغوف: إن “زيلينسكي اتخذ هذه الإجراءات بسبب خوفه من انقلاب عسكري وشيك، ولذلك السبب أعطى أوامره بنقل القوات الخاصة المقربة منه إلى كييف”.

وقال روغوف: “حدوث الانقلابات في أوكرانيا أصبح ممكناً بالاتفاق مع رعاتها الأمريكيين أو البريطانيين على الرغم من أنه ليس من مصلحتهما الموافقة على ذلك، لأنه سيقلل من شرعية النظام غير الشرعي أصلاً”.

وفي الشأن الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمشيط محيط بلدة كوزينكا الحدودية في مقاطعة بيلغورود غرب البلاد بالكامل والقضاء على أكثر من 50 عسكرياً أوكرانياً حاولوا التسلل في قوام قوة مؤللة إلى البلدة.

كما قضت صواريخ “تورنادو” على مجموعة معادية كانت تسعى لإجلاء الجرحى وجثث المهاجمين”.