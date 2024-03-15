شهداء وجرحى في اليوم الـ 161 من العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة، كما أُصيب آخرون في قصف إسرائيلي لحي الزيتون جنوب المدينة.