قمتان منتظرتان في دوري سلة السيدات

تشهد مباريات المرحلة السادسة من إياب دوري سلة السيدات مباراتي قمة في دمشق حيث يلعب الثورة مع أهلي حلب (اليوم) وغداً يستضيف الوحدة فريق حطين، حيث ستحدد نتيجة اللقاءين هوية صاحبي المركزين الأول والثاني.

صالة الفيحاء في دمشق ستشهد لقاء قوياً بين الثورة (الوصيف) مع الأهلي (الرابع)، صاحبات الأرض لن يتنازلن عن الفرصة لاعتلاء الصدارة والتأهل للدور نصف النهائي مباشرة، وتزداد فرصه بالفوز خاصة وأنه سيستعيد خدمات نورا بشارة العائدة من الإصابة، الأمر الذي يشكل صعوبة على الأهلي الذي يسعى لرد الدين لخسارته بالذهاب (51-56) وفوزه يعيده إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

وتستضيف سيدات الجلاء (السادس) على أرض صالة النادي الساحل (الأخير) واللقاء فرصة للجلاء لتثبيت موقعه على سلم الترتيب وضمان تأهله للدور المقبل، أما الساحل فيلعب تأدية للواجب خاصة وأنه هبط بشكل رسمي للدرجة الثانية، ذهاباً فاز الجلاء (51-42).

أما في صالة اليرموك في حلب فتحل سيدات بردى (الخامس) ضيفات على سيدات اليرموك (قبل الأخير) المباراة تصبّ في مصلحة سيدات بردى اللواتي حققن نتيجة جيدة في المرحلة الماضية عندما فزن على حطين، وتختتم المرحلة يوم غدٍ بلقاء قمة بين الوحدة ( المتصدر ) مع حطين (الثالث) الوحداويات بقيادة المدربة اليزابيث سيمون قدمن حتى الآن مستوى جيد، ولن يتنازلن عن الصدارة بسهولة، وما يميز الفريق صغر سن لاعباته والسرعة في نقل الكرة من الدفاع للهجوم، لكن الفريق سيواجه خصماً عنيداً يريد تعويض خسارته بالمرحلة الماضية أمام بردى.