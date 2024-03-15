كتلة “البعث” في مجلس الشعب تنتخب ممثليها للجنة المركزية الموسّعة

دمشق – البعث

ينطلق يوم غد السبت أول مؤتمرات الفروع الحزبية لانتخاب ممثليها لحضور أعمال اجتماع اللجنة المركزية الموسع من شعبة مجلس الشعب.

وبين أمين شعبة المجلس في تصريح له أنه، ترشّح ١١٦ رفيقاً ورفيقة، وبانسحاب رفيق بقي العدد ١١٥ من أصل ١٦٧ رفيقاً بعثياً، موزعين ضمن اللجان الدائمة في مجلس الشعب على ١٧ فرقة.

وكان لأعضاء مجلس الشعب تكريم من الرفيق الأمين العام للحزب بتمثيل المجلس في اللجنة الموسّعة من خلال اختيار ٢٧ شخصاً موزعين على المحافظات السورية، باختيار مرشحين اثنين لكل محافظة، ومرشّح واحد يمثل محافظة الرقة وكذلك السويداء ومثلهم القنيطرة.

وعن شروط الترشح نوّه الرفيق أمين الشعبة بأنه تم تكريم عضو مجلس الشعب باعتباره على رأس عمله، وهذا يكفي ليقبل ترشيحه خلافاً لباقي شروط اختيار ممثلي باقي الفروع الحزبية المناطين بمدة زمنية محدّدة للمهمة الحزبية أو العمل الإداري.

وأضاف: إن موضوع الترشّح الكبير في كتلة المجلس هو حق ديمقراطي لكافة الرفاق، ولكن الوعي يلعب دوراً مهماً في الترشح وفي اختيار الرفيق الأنسب.

وباستطلاع رأي قام به موقع القيادة المركزية للحزب بين عدد من أعضاء مجلس الشعب المرشحين، أن هذه الانتخابات خطوة مهمة للحزب، كونها تحدث لأول مرة وبهذه الطريقة المتطورة.

وعن آلية العمل أوضحوا أنها مقبولة إلى حدّ ما، ويمكن في دورات قادمة الاستفادة من المنغصات التي اعترضت العمل ووضع أسس وضوابط لآلية الانتخاب حتى يصل الرفيق المناسب إلى المكان المناسب.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة رؤية تطويرية لعمل حزبنا بقيادة الرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، فقد عهدنا من سيادته دائماً من خلال رؤيته وفكره أن ننهض بواقعنا وعملنا الحزبي وتجديد الحياة الداخلية ضمن الحزب.