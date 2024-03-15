كنعاني: الولايات المتحدة المتهم الرئيسي في نقض حقوق الإنسان

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الولايات المتحدة هي المتهم الرئيسي في نقض حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، لكونها تساهم في تسليح ودعم الكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة “إرنا” عن كنعاني قوله: “الإجراء الأمريكي الاستعراضي والمخادع عبر زعم توفير وإيصال المواد الغذائية إلى الفلسطينيين لا يغير من حقيقة دعم واشنطن الشامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني”.

وأضاف كنعاني: إن “المسؤولين الأمريكيين يعجزون أن يبرؤوا أنفسهم من جرائم الإبادة والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية”، موضحاً أن “توظيف حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية لأغراض سياسية وانتقائية يشكل جزءاً من واقع السياسة الخارجية الأمريكية”.