استهداف مقار للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب والقضاء على العشرات منهم

دمشق -سانا

نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق عدة عمليات نوعية ليلية ونهارية مركزة، استهدفت من خلالها مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وعتادها المتنوع من آليات وعربات مدرعة، وذلك رداً على الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي تشنها تلك التنظيمات على القرى والبلدات الآمنة.

وأدت تلك العمليات إلى تدمير مواقع الإرهابيين ومقراتهم بشكل كامل ومقتل وإصابة العشرات منهم.

كما قامت وحدات من قواتنا المسلحة برصد تحركات الإرهابيين في العديد من المواقع بريف إدلب، واستهدافهم بواسطة الطيران المسير والقضاء على العديد منهم وإصابة آخرين.