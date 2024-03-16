قائمة متوقعة لمنتخبنا قبل التصفيات المونديالية والسومة أبرز الغائبين

المحرر الرياضي

كشف مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم هيكتور كوبر عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراتين نهاية الشهر الجاري أمام منتخب ميانمار ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

القائمة لم تخرج في شكلها العام عن التوقعات حيث تم استدعاء نجم شتوتغارت الألماني محمود داوود للمرة الأولى إلى جانب المحترفين في الدنمارك والسويد نوح شمعون وداليهو ايراندست مع استمرار تواجد الأسماء التي برزت في كأس آسيا أمثال أيهم أوسو وإبراهيم هيسار وأحمد مدنية وايزاكيل العم.

أما أبرز الملاحظات على التشكيلة فكانت استمرار غياب المخضرم عمر السومة رغم عودته عن الاعتزال الدولي، مايؤشر أن سبب الخلاف مع كادر المنتخب لم يكن فنياً ، إضافة لذلك كان لافتاً تقديم المهاجم عمر خريبين باعتذار عن الالتحاق بالمنتخب بسبب الإصابة مع العلم أنه خاض قبل أيام قليلة مباراة مع فريقه الوحدة ضمن الدوري الإماراتي دون تعرضه لأي إصابة ظاهرة.

يذكر أن بعثة منتخبنا ستسافر مساء اليوم إلى ميانمار لخوض لقاء الذهاب يوم الخميس المقبل حيث ضمت اللاعبين: أحمد مدنية، إبراهيم عالمة ،طه موسى ، إلياس هدايا ، عمرو ميداني، أيهم أوسو ، ثائر كروما ، مؤيد عجان، مؤيد الخولي، عبد الرحمن ويس ، عمرو جنيات ، إيزاكيل العم ،خليل إلياس ، محمود داوود ، فهد اليوسف ، عمار رمضان ، المار ابراهام ، محمود الأسود ، داليهو ايراندست ، نوح شمعون ،إبراهيم هيسار، مارديك ماردكيان، علاء الدين الدالي.