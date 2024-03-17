القبض على إرهابيين من (داعش) في كركوك

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها نقلته “واع” أنه بعد جهود استخباراتية تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات “داعش” الإرهابية في كركوك، وتم تسليمهما للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية بحقهما.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من مناطق البلاد، ما أسفر عن مقتل واعتقال أعداد كبيرة من الإرهابيين خلال الفترة الماضية.