انطلاق فعاليات المهرجان الأدبي المركزي في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المهرجان الأدبي المركزي السادس عشر لطلبة سورية الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية، و تستضيفه جامعة طرطوس.

تضمن المهرجان ندوة ثقافية أقيمت في المركز الثقافي العربي بعنوان (فلسطين في أدبنا المعاصر) للأستاذ الدكتور عامر مارديني، وزير التربية، ومحمد حوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب، وراتب سكر أستاذ في جامعة القلمون.

وتضمن الحفل تكريم عدد من القامات الأدبية في محافظة طرطوس د. عبداللطيف محرز- د. أحمد يوسف داوود- د. محمد علي يونس- د. عيسى فتوح.

كما تضمن كلمة لاتحاد الطلبة ألقاها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس مكتب الثقافة والإعلام المركزي عمر الجباعي.

من جهته أكد الدكتور محمد عامر مارديني، وزير التربية، أهمية تكريس القضية الفلسطينية في المناهج التربوية.

يذكر أن المهرجان يستمر ثلاثة أيام و يشارك فيه 65 طالب وطالبة، ممثلين لمختلف فروع الاتحاد في الجامعات السورية العامة والخاصة، يترافق معه جلسات قراءات قصة و خاطرة و مقالة. كما سيتم في ختامه تكريم الشعراء الفائزين فيه .

حضر الافتتاح السيد وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني، ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حبيب حسين، ورئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب.