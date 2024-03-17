بوتين فاز في الانتخابات بأقاليم زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك

موسكو- وكالات

دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثالث، وأكدت رئيسة لجنة الانتخابات: أن الرئيس الروسي والمرشح لمنصب الرئيس فلاديمير بوتين حصل على 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 24% من الأصوات.

بدورها أفادت لجنة الانتخابات المركزية وفقاً لـ”الميادين” بأن بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية في زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.

وفي وقتٍ سابق تجاوزت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات 65 بالمئة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية قولها: إنه غداة إغلاق صناديق الاقتراع مساء أمس تجاوزت نسبة تصويت الناخبين الـ58.74 بالمئة، فيما وصلت حتى التاسعة صباحاً إلى الستين بالمئة، وذلك على الرغم من محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

ففي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90 بالمئة، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية بلغت نسبة التصويت 80 بالمئة.

وعلى صعيد آخر، طالبت وزارة الخارجية الروسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية الإرهاب، قبل الحديث عن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: أقترح على ماكرون التوقف عن توريد الأسلحة إلى كييف التي تستخدم لقتل المدنيين والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه سيقترح على روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس من الـ 26 من تموز حتى الـ 11 من آب من العام الجاري.

ولتشتيت الانتباه عن فشل “الهجوم المضاد” وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الروسية، تشتد ضراوة الهجمات النظام الأوكراني على المناطق المدنية الروسية، حيث أحبطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فجر اليوم هجوماً واسعاً بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها، ومقاطعات جنوب غربي البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 35 مسيّرة فوق مقاطعات موسكو وبيلغورود وكالوغا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكورسك وكراسنودار، دون وقوع إصابات أو أضرار. بدوره أشار رئيس بلدية مدينة سلافيانسك الروية رومان سينياغوفسكي إلى اندلاع حريق إثر سقوط مسيّرة في مصفاة نفط سلافيانسك “أون كوبان” بإقليم كراسنودار جنوب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وفي حادث آخر أعلن رئيس مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز فجر اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني بصاروخ باليستي أوكراني من طراز “إس-200” فوق أراضي المقاطعة، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلنت الدفاع الروسية اعتراض تسعة صواريخ (فامبير) تشيكية، وثلاثة (أوراغان) أطلقتها قوات النظام الأوكراني على مقاطعة بيلغورود.

بدوره أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي صدت في منطقة دوموديدوفو هجوماً بطائرة أوكرانية مسيّرة ثانية كانت تحلق باتجاه موسكو، دون أن تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام.