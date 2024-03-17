ترامب: الولايات المتحدة ستشهد حمام دم في حال عدم انتخابي

واشنطن – وكالات

حذّر الرئيس الأميركي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، من أن تشهد الولايات المتحدة “حمام دم”، في حال عدم انتخابه ليصبح رئيساً للبلاد.

وفي تجمّع حاشد بولاية أوهايو، دعماً للمرشح في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الجمهوري، بيرني مورينو، قال ترامب: إنّ ذلك سيكون “أقلّ ما يمكن أن يحدث”.

وحضر الرئيس الأميركي السابق في تجمّع بمطار دايتون الدولي من أجل دعم مورينو، وهو صاحب وكالة سيارات، في مواجهة السيناتور الديمقراطي شيرود براون.

يُذكر أنّ ترامب حصل على عدد كافٍ من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، ليصبح بذلك المنافس الرئيس لجو بايدن، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي.

ولدى حديثها سابقاً عن احتمال أن يكون ترامب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ فوزه بولاية ثانية من شأنه أن يأخذ البلاد إلى “حرب خنادق سياسية لمدّة 4 سنوات”.

ورجّحت الصحيفة أن يشعر الجمهوريون الذين يعتقدون بأنّ عودة ترامب إلى السلطة ستؤدّي إلى بعض عمليات إعادة التنظيم السياسي الجديدة بـ”خيبة أمل”.