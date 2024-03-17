تشرين حسم ديربي اللاذقية وجبلة يبحث عن هداف

اللاذقية- خالد جطل

قدّم فريق جبلة واحدة من أجمل المباريات له أمام جاره تشرين وتفوق عليه بالأداء الهجومي وعدد الفرص، لكنه افتقد إلى اللاعب الهداف الذي يترجم الفرص إلى أهداف، لتنتهي السهرة الرمضانية التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من إياب الدوري الممتاز لمصلحة تشرين بهدف نظيف سجله اللاعب الشاب الليث علي.

اللقاء بالمجمل اختلف عن المباريات السابقة، فهو لم يخلُ من الإثارة والندية بين الجارين رغم خروج الفريقين من دائرة الصراع على لقب الدوري الذي حسمه الفتوة بعد توسيع الفارق، لكن تشرين نجح بتسجيل هدف من فرص قليلة سنحت له، بينما جبلة فشل بترجمة فرص كثيرة أتيحت للاعبيه، وعلى ما يبدو فإن الفريق بأمسّ الحاجة لهداف، وهنا نجد الآثار السلبية لانتقال الهداف محمود البحر والشاب سلطان السلطان إلى فرق أخرى.

مدرّب جبلة التونسي صابر بن جبرية أشار إلى أن الهدف في الفترة السابقة كان تجهيز الفريق وتجاوز الأخطاء، مضيفاً: قدمنا أداء جيداً بشهادة الجميع وسنحت لنا فرص كثيرة وقدمنا جملاً تكتيكية وفنية، لكننا افتقدنا للهداف وهذه مشكلة سنعمل على حلّها عما قريب.

من جهته مساعد مدرّب تشرين كنان ديب اعترف بتميّز جبلة والعرض القوي الذي قدمه وتكثيفه للشق الهجومي ما فرض على البحارة الرجوع للدفاع ومحاولة الحفاظ على هدف التقدم، مبيناً أن الفوز لم يكن سهلاً أمام فريق صعب وخاصة بالشق الهجومي.