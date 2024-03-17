عشرات الشهداء والجرحى إثر العدوان المتواصل على غزة… وصول المساعدات مسألة حياة أو موت

الأرض المحتلة- عواصم – تقارير

أكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيداً و130 جريحاً، مبينةً أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ163 على القطاع ارتفع إلى 31645 شهيداً و73676 جريحاً.

واستشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون إثر قصف الاحتلال منزلاً بحي الشجاعية شرق غزة.

كما ارتقى شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما تم انتشال جثامين 5 شهداء جنوب القطاع.