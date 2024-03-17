عودة التيار الكهربائي إلى الخدمة تدريجيا

درعا – دعاء الرفاعي

تعرضت أحياء مدينة درعا منذ ساعات الصباح الأولى لانقطاع عام في التيار الكهربائي نتيجة انهيار قاطع 20 كيلوفولط المغذي لحي سجنة في درعا البلد، إلى خروج محطة التحويل الرئيسية من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة.

المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا أكد في تصريح ل “البعث” عودة التيار الكهربائي بعد إصلاح العطل الذي استمر لست ساعات فقط ، حيث تمكنت جميع ورشات الطوارئ والصيانة وفي مختلف المناطق من إصلاح الأعطال الحاصلة نتيجة انهيار القاطع الذي تسبب بنشوب حريق ضمن المحطة، أدى لخروجها من الخدمة وانقطاع التيار عن كامل أحياء المدينة، مؤكداً أن التيار الكهربائي سيعود إلى كافة الأحياء تدريجيا وحسب موعد التقنين المتبع في كل حي.