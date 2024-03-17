مع حلول شهر رمضان…أسعار الخضار ترتفع بنسبة 40% بحمص

حمص -نبال إبراهيم

تضاعفت أسعار الخضروات في محافظة حمص بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك نظراً لازدياد معدل الاستهلاك والطلب عليها ،ما زاد من معاناة المواطنين الذين اكتووا بلهيب ارتفاع أسعار كل شيء وزيادة الأعباء المادية عليهم خلال شهر رمضان الفضيل .

وخلال جولة “للبعث”على عدد من أسواق الخضار في مدينة حمص لوحظ توفر مختلف أصناف الخضر لكن بأسعار مرتفعة وغير مسبوقة ،وبالمقارنة مع أسعارها ما قبل شهر رمضان المبارك تبين ارتفاع أسعارها ما بين 20 إلى 50 بالمئة ،بحيث سجل سعر كيلو البطاطا على سبيل المثال ما بين 7 إلى 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان بين 5 إلى 6.5 آلاف ليرة سورية ،وصل سعر كيلو الخيار إلى ما يزيد عن 15 ألف ليرة بعد أن كان بحوالى 7 آلاف ليرة، وكيلو الكوسا بحدود 13 ألف ليرة وما فوق بعد أن كان بين 6 إلى 8 آلاف ليرة، وكيلو البندورة من 7.5 إلى 9 آلاف ليرة بعد كان بنحو 5 إلى 6 آلاف ليرة ،وسعر كيلو الباذنجان الأسود يتراوح ما بين 14 إلى 17 ألف ليرة، والفليلفة ما يزيد عن 15 ألف ليرة بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 10 آلاف ما قبل شهر رمضان .

وأشار مواطنون إلى معاناتهم بعدم مقدرتهم على تأمين كل مستلزمات المائدة الرمضانية وشراء احتياجاتهم اليومية من الخضروات والمواد الغذائية المختلفة لارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية ،مؤكدين على أنهم يشترون الحد الأدنى من احتياجهم اليومي من الخضار والاستغناء عن الكثير من مستلزمات المائدة الرمضانية واستبعاد الفواكه والحلويات والمشروبات الرمضانية وغير ذلك نظراً لارتفاع أسعارها بشكل لا يطاق بالمقارنة مع دخلهم الشهري.

بدورهم بيّن عدد من أصحاب محال بيع الخضر والفواكه أن حركة البيع والشراء جيدة حالياً وارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة حوالي 30بالمئة مع قدوم شهر رمضان نظراً لإقبال المواطنين على الشراء في أولى أيام الشهر الفضيل ،لافتين إلى أنه على الرغم من زيادة حركة البيع والشراء إلا أن أغلب المواطنين يقتصرون على شراء خضراواتهم بما تستلزم وجبتهم اليومية فقط ،وأن بعض المواطنين يشترون الخضر بالحبة والحبتين وليس بالكيلو .

من جانبه بين مدير سوق الهال بحمص المهندس سامي خلوف أنه كالعادة مع بداية شهر رمضان المبارك في كل عام ترتفع أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ لزيادة الطلب عليها لكون العائلات تأخذ ما يزيد عن حاجتها في أوائل أيام الشهر الفضيل ،إلا أنه وبعد نحو أسبوع تعود الاسعار لتستقر وترتكز من جديد بوضعها الطبيعي تقريباً.

وأشار خلوف إلى أن أسعار الخضار حالياً ارتفعت بنسبة وسطية تتراوح ما بين 10 إلى 40 بالمئة بحسب كل صنف بالمقارنة بأسعارها ما قبل شهر رمضان ،موضحاً أن أسعار الخضار الساحلية ارتفعت بنسبة تزيد عن 30 إلى 40% نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب عليها خلال الشهر الفضيل ،بينما ارتفعت أسعار الخضار المحلية بنسبة 10% وأيضاً لزيادة الطلب ،في حين وصلت نسبة ارتفاع أسعار الحشائش إلى ما يزيد عن 40% لكونها تستخدم يومياً من قبل العائلات خلال وجبات الإفطار.

ولفت خلوف إلى أن سعر كيلو البطاطا بالجملة في سوق الهال يتراوح ما بين 6إلى 7آلاف ليرة سورية ،وسعر كيلو الخيار ما بين 12إلى 13 ألف ليرة ،وسعر كيلو البندورة بنحو 7 آلاف ليرة ،وسعر كيلو الباذنجان بحوالي 12 ألف ليرة و ما يزيد ،وسعر كيلو الكوسا ما بين 10 إلى 11ألف ليرة ،وكيلو الفليفلة ما بين 12إلى 13 ألف ليرة ،وكيلو الزهرة بحدود 5 إلى 6 آلاف ،والبصل الفريك بحدود 6آلاف ،والبصل اليابس بنحو 8 آلاف ليرة . وبالنسبة لأسعار الجملة لبعض أنواع الحشائش في سوق الهال ،ربطة البقدونس الصغيرة الواحدة 1500 ليرة سورية والنعناع بذات السعر ،وكيلو الخس بنحو 3500 ليرة ،والفجل 7 آلاف ليرة سورية ، لافتاً إلى أن حركة البيع والشراء في السوق حالياً متوسطة ،بسبب ذلك إلى ارتفاع أجور النقل وضعف القدرة الشرائية للمواطنين ومحدودية الدخل ،علاوةً عن الارتفاع المستمر بأسعار مختلف المواد في الأسواق .